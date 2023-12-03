Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PLN Gelontorkan Rp39,3 Triliun untuk Konsumsi Bahan Bakar Solar

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |19:04 WIB
PLN Gelontorkan Rp39,3 Triliun untuk Konsumsi Bahan Bakar Solar
PLN gelontorkan Rp39,3 triliun untuk konsumsi bahan bakar Solar. (Foto: PLN)
A
A
A

PLN Gelontorkan Rp39,3 Triliun untuk Konsumsi Bahan Bakar Solar

 

JAKARTA - PT PLN (Persero) mencatat sepanjang 2022 konsumsi bahan bakar solar untuk Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) milik perusahaan mencapai 2,9 miliar liter atau setara 5,6% dari seluruh kebutuhan bahan bakar.

PLN pun harus menggelontorkan biaya sebanyak Rp39,3 triliun untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar solar PLTD selama tahun lalu.

 BACA JUGA:

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, pihaknya mengelola lebih dari 5.200 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel di beberapa wilayah di Indonesia.

Energi fosil tersebut sebagian besar dipasok melalui energi impor dengan harga sangat mahal, di mana 1 kilowatt hour (kWh) diperkirakan mencapai 28 sampai 32 sen.

 BACA JUGA:

”Indonesia adalah negara dengan 17 ribu pulau, kita mengelola 5.200 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Energi fosil ini sebagian besar adalah energi impor dan harganya sangat mahal, 1 kilowatt hour (kWh) kira-kira 28 sampai 32 sen,” ujar Darmawan dalam gelaran COP28 Dubai, Uni Emirat Arab, ditulis Minggu (3/12/2023).

“Bagaimana kita bisa beralih dari energi impor ke energi dalam negeri? Kita bisa beralih dari energi fosil ke energi terbarukan (EBT),” lanjutnya.

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
bumn PLTD Solar Uang PLN
