HOME FINANCE SMART MONEY

Mau Jadi Asisten Produser atau Script Writer? Ini yang Harus Dikuasai

Rio Adryawan , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |18:03 WIB
Mau Jadi Asisten Produser atau Script Writer? Ini yang Harus Dikuasai
Teknik yang harus dikuasai jika ingin jadi Asisten Produser. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Belakangan ini ramai di media sosial terkait seorang lulusan Psikologi, Putri Andriani yang kerja menjadi Asisten Produser dan Script Writer.

Uniknya, profesi tersebut tidak sejalan dengan pendidikannya saat masih di bangku perkuliahan.

Dilansir dari akun resmi @prakerja.go.id, Minggu (3/12/2023) melalui pelatihan Prakerja, Putri jadi bisa mendalami hal yang disuka yaitu menulis dan bagaimana menyampaikan tulisan dengan benar untuk bisa diterima masyarakat.

Adapun jika peserta Kartu Prakerja tertarik untuk meneku profesi tersebut bisa mengambil pelatihan sebagai berikut:

1. Teknik menyiarkan untuk menjadi wartawan

Halaman:
1 2
