BEI Soroti Saham Bank Jago (ARTO)

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) memasukkan saham PT Bank Jago Tbk (ARTO) dalam radar pantauan akibat peningkatan harga saham yang di luar kebiasaan atau Unusual Market Activity (UMA).

Diketahui, ARTO yang bergerak dalam bidang perbankan ini menunjukkan gerak saham yang menguat secara signifikan dengan menguat 12,94% pada 5 hari terakhir perdagangan dan hampir 100% tepatnya 93,89% dalam sebulan. Bahkan, saham ARTO pada penutupan perdagangan Jumat (1/12/2023) ditutup menguat 9,06% ke level 3.490.

"Dengan ini kami menginformasikan adanya peningkatan harga saham ARTO yang di luar kebiasaan yang di luar kebiasaan (Unusual Market Activity)," tulis surat yang ditandatangani Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Yulianto Aji Sadono dan Kepala Divisi Pengaturan & Operasional Perdagangan Pande Made Kusuma Ari A., Jumat (1/12/2023).

Pengumuman UMA tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

Informasi terakhir mengenai ARTO adalah informasi tanggal 28 November 2023 yang dipublikasikan melalui website BEI tentang penjelasan atas volatilitas transaksi.