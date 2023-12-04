Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Caleg Partai Perindo Bakal Perjuangkan Ekonomi Kerakyatan untuk Indonesia Sejahtera

Ikhsan Permana , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |19:38 WIB
Caleg Partai Perindo Bakal Perjuangkan Ekonomi Kerakyatan untuk Indonesia Sejahtera
Caleg Perindo bahas Ekonomi Kerakyatan (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta III Partai Perindo Lisa Mariana berkomitmen memperjuangkan ekonomi kerakyatan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia khususnya di bidang ekonomi kreatif.

Menurutnya, ekonomi kreatif menjadi penting untuk menghadirkan ide-ide baru yang dapar menghasilkan solusi-solusi jitu.

"Pelaku UMKM memerlukan ekonomi yang kreatif, bagaimana strategi yang jitu, bagaimana ide yang brilian sehingga dari segala persaingan usaha ini kita menemukan solusi yang jitu," kata Lisa dalam Podcast Aksi Nyata di channel YouTube Partai Perindo, Senin (4/12/2023).

Sebagai Ketua Seni dan Budaya Kartini Perindo, Lisa mengaku belajar dari Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanaja Tanoesoedibjo. Menurutnya keduanya merupakan raja seni budaya terbesar di Tanah Air.

"Sehingga saya ingin sekali mendorong ekonomi kreatif ini terutama bisa berkembang dan bisa dikenal di seluruh dunia, itu impian saya sehingga semua bisa mengenal Indonesia melalui seni dan budayanya," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/320/3140880/partai_perindo-owiW_large.jpg
Pacu Kesejahteraan Petani dan Peternak, Partai Perindo Dorong Swasembada Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/320/3137283/partai_perindo-GzTl_large.jpg
Partai Perindo Minta Pemerintah Beri Insentif ke Pengusaha demi Tekan Pengangguran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/07/320/3137136/partai_perindo-mSrU_large.jpg
Pengangguran di RI Naik Jadi 7,28 Juta Orang, Pemerintah Bisa Beri Insentif hingga Diskon Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/320/3134538/partai_perindo-livV_large.jpg
Partai Perindo Fokus Kembangkan Kekuatan di Wilayah Urban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/320/3132929/perindo-cBzn_large.jpg
Wujudkan Ketahanan Pangan, Partai Perindo Kepulauan Mentawai Bantu Bibit dan Pupuk untuk Petani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/320/3125443/dprd_perindo-JrV5_large.jpg
Fokus Potensi Perikanan Kotawaringin Timur, Anggota DPRD dari Partai Perindo Hendra Sia: Pacu Nilai Tambah dengan Produk UMKM
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement