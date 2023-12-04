Caleg Partai Perindo Bakal Perjuangkan Ekonomi Kerakyatan untuk Indonesia Sejahtera

JAKARTA - Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta III Partai Perindo Lisa Mariana berkomitmen memperjuangkan ekonomi kerakyatan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia khususnya di bidang ekonomi kreatif.

Menurutnya, ekonomi kreatif menjadi penting untuk menghadirkan ide-ide baru yang dapar menghasilkan solusi-solusi jitu.

"Pelaku UMKM memerlukan ekonomi yang kreatif, bagaimana strategi yang jitu, bagaimana ide yang brilian sehingga dari segala persaingan usaha ini kita menemukan solusi yang jitu," kata Lisa dalam Podcast Aksi Nyata di channel YouTube Partai Perindo, Senin (4/12/2023).

Sebagai Ketua Seni dan Budaya Kartini Perindo, Lisa mengaku belajar dari Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanaja Tanoesoedibjo. Menurutnya keduanya merupakan raja seni budaya terbesar di Tanah Air.

"Sehingga saya ingin sekali mendorong ekonomi kreatif ini terutama bisa berkembang dan bisa dikenal di seluruh dunia, itu impian saya sehingga semua bisa mengenal Indonesia melalui seni dan budayanya," ujarnya.