HOME FINANCE

Alfamart Sukses Gelar UMKM Day bersama Unpad, Berikan Inkubasi untuk Mitra Binaan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |20:27 WIB
Alfamart sukses gelar UMKM Day bersama Unpad. (Foto: dok Alfamart)
A
A
A

JAKARTA - Alfamart sebagai salah satu perusahaan ritel nasional yang berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, selenggarakan UMKM Day 2023 bersama Universitas Padjadjaran, di Kampus Unpad Dipati Ukur, Bandung, Senin (4/12).

Lebih dari 300 pelaku UMKM dari Bandung dan beberapa kota lain mengikuti kegiatan workshop dan talkshow. Terbagi dari 2 sesi oleh 3 pemateri yakni oleh pakar packaging Raymond Lee, dan CRM specialist Joko Ristono dan sesi khusus inkubator bertema Strategi Branding UMKM oleh Guru Besar Universitas Padjadjaran Prof. Dr. Arief Helmi, SE, M.Si.

Corporate Communications GM Alfamart Rani Wijaya mengaku bahwa talkshow UMKM adalah salah satu cara memberdayakan UMKM yang rutin dilakukan tiap tahunnya selama 5 tahun ini.

"Kali ini sangat spesial, karena saat ini kami adakan secara hybrid yakni online dan tatap muka langsung antara pemateri dengan pelaku UMKM, pastinya lebih efektif," katanya.

Pelaku UMKM yang hadir tampak antusias saat menyimak materi yang disampaikan, karena selain bisa bertanya langsung, mereka juga mendapat masukan yang bermanfaat bagi produk atau usaha mandirinya.

Telusuri berita finance lainnya
