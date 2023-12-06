IHSG Dibuka Menguat Tipis ke Level 7.102

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka di zona hijau pada awal perdagangan. IHSG naik 0,02% ke level 7.102,18

Hingga pukul 09.01 waktu JATS, Rabu (6/12/2023), indeks komposit bergerak menguat 0,08% di 7.106,26. Sebanyak 175 saham menguat, 106 melemah, dan 249 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp443,67 miliar, dari net-volume 560,68 juta saham yang diperdagangkan.

LQ45 koreksi 0,07% di 940,07, indeks JII menguat 0,44% di 528,57, indeks MNC36 melemah 0,09% di 356,84, serta IDX30 turun 0,03% di 486,59.

Sektor yang menguat antara lain bahan baku 0,09%, industri 0,03%, konsumer siklikkal 0,09%, energi 0,33%, kesehatan 0,69%, infrastruktur 0,45%, properti 0,12%, teknologi 0,01%, dan transportasi 0,34%. Sedangkan yang turun hanya keuangan 0,22%, dan konsumer nonsiklikal 0,15%.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Provident Investasi Bersama Tbk (PALM) menguat 18,69% di Rp635, PT Petrosea Tbk (PTRO) melesat 14,76% di Rp6.025, dan PT Kimia Farma Tbk (KAEF) menguat 7,69% di Rp1.120.