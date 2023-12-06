Prediksi Perilaku Pengusaha hingga Pasar Saham Jelang Pemilu 2024

JAKARTA - Tahun politik diprediksi menjadi momen bagi para pelaku usaha untuk menahan ekspansi di 2024. Pelaku bisnis diperkirakan wait and see menanti hasil Pemilu sambil mencermati rencana tiap kandidat untuk menggerakkan ekonomi makro apabila terpilih.

Hal ini menjadi bahasan dalam webinar Sinarmas Sekuritas (SimInvest) yang mengangkat tema Monthly Market Outlook: Melihat Peluang Investasi di Sektor Pilihan Tahun 2024, Selasa (2/11). Acara ini menghadirkan Isfhan Helmy (Head of Institutional Research Sinarmas Sekuritas) dan

Head of Institutional Research Sinarmas Sekuritas Isfhan Helmy menuturkan, dalam tiga perhelatan Pemilu terakhir, sektor perbankan dan konsumsi mampu mencetak performa yang cemerlang 9 bulan pasca Election Day. Didukung oleh RAPBN 2024 yang akan banyak berfokus pada stimulasi grass-root spending.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi mampu bertahan di atas 5% di tengah ancaman kekeringan yang disebabkan fenomena El-Nino. Jika Indonesia berhasil melewati periode semester 1 sesuai ekspektasi pasar, tanpa adanya guncangan yang berarti bagi ekonomi, maka kami yakin IHSG berpeluang menutup tahun 2024 mendekati level 8.000,” ujarnya, Rabu (6/12/2023).

Saat ini baseline skenarionya, IHSG akan mampu menembus level 7.600 pada tahun depan, dengan asumsi 14x price-to-earnings ratio.

“Sedangkan skenario Bullish kami, tidak tertutup kemungkinan IHSG akan mencapai level tertinggi dalam sejarah di 8,050 pada tahun depan, dengan asumsi 15.3x price-to-earnings ratio,” tutur Isfhan.

Sector picks Sinarmas Sekuritas antara lain, perbankan, konsumsi, retail, telekomunikasi dengan saham pilihan sebagai berikut: Telkom Indonesia (TLKM), Astra International (ASII), Indofood CBP (ICBP), Bank Rakyat Indonesia (BBRI), Bank Jago (ARTO), Sumber Alfaria Sejahtera (AMRT), Ace Hardware Indonesia (ACES) dan Adaro Minerals (ADMR).

Secara umum laba per saham IHSG diperkirakan akan tumbuh hingga 11% pada tahun depan, dan pertumbuhan GDP secara full-year akan mencapai 5.1%. Sentimen global pun tidak akan terlalu memberatkan IHSG, dimana Isfhan memperkirakan perekonomian Amerika Serikat akan berhasil menghindari resesi di tahun 2024.

Sementara itu, Head of Retail Research Sinarmas Sekuritas Ike Widiawati menambahkan bahwa dari pihak regulator seperti OJK dan IDX juga terus melakukan inovasi yang bertujuan untuk menciptakan kondisi pasar modal yang transparan serta kredibel.