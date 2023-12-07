Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Bisnis Properti Masih Cuan, SMRA Raup Pendapatan Rp1,1 Triliun

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |15:51 WIB
Bisnis Properti Masih Cuan, SMRA Raup Pendapatan Rp1,1 Triliun
Bisnis Properti Masih Cuan, Emiten SMR Raup Rp1,1 Triliun. (Foto: SMRA)
JAKARTA - Emiten properti PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) berhasil mencatat pendapatan Rp1,1 triliun dari menjual 400 unit produk properti.

Direktur Summarecon Agung Sharif Benyamin menyebut pencapaian itu berkat konsumen dan pengunjung yang semakin meningkat.

 BACA JUGA:

"Kami patut bersyukur atas pencapaian yang telah diraih. Sambutan konsumen hingga pengunjung telah berjalan dengan sangat baik terbukti dari angka penjualan yang mencapai Rp1,1 triliun," katanya dalam keterangan resmi yang diterima, Kamis (7/12/2023).

 BACA JUGA:

Presiden Direktur Summarecon Agung, Adrianto P Adhi juga menyampaikan kalau perseroannya akan terus berinovasi dan konsisten dalam menjaga komitmen untuk menghadirkan produk-produk properti berkualitas bagi masyarakat.

