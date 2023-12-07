Bisnis Properti Masih Cuan, SMRA Raup Pendapatan Rp1,1 Triliun

JAKARTA - Emiten properti PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) berhasil mencatat pendapatan Rp1,1 triliun dari menjual 400 unit produk properti.

Direktur Summarecon Agung Sharif Benyamin menyebut pencapaian itu berkat konsumen dan pengunjung yang semakin meningkat.

"Kami patut bersyukur atas pencapaian yang telah diraih. Sambutan konsumen hingga pengunjung telah berjalan dengan sangat baik terbukti dari angka penjualan yang mencapai Rp1,1 triliun," katanya dalam keterangan resmi yang diterima, Kamis (7/12/2023).

Presiden Direktur Summarecon Agung, Adrianto P Adhi juga menyampaikan kalau perseroannya akan terus berinovasi dan konsisten dalam menjaga komitmen untuk menghadirkan produk-produk properti berkualitas bagi masyarakat.