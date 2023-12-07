11 Barang Israel yang Paling Banyak Diimpor Indonesia

JAKARTA – 11 barang Israel yang paling banyak diimpor oleh Indonesia.

Meskipun konflik antara Israel dan Palestina masih terus berlanjut, data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa impor Indonesia dari Israel masih terus berlangsung.

Nilai impor mengalami peningkatan pada bulan Oktober, saat konflik di Gaza mencapai puncaknya.

Menurut Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, meskipun terdapat sorotan tajam terkait dengan serangan Israel ke Palestina, porsi ekspor-impor antara Indonesia dan Israel relative kecil. Hingga bulan Oktober ini, porsi ekspor Indonesia ke Israel hanya mencapai 0,07%, sementara kontribusi impor Israel ke Indonesia sebesar 0,011%.

Data BPS telah menunjukkan bahwa total nilai impor Indonesia dari Israel selama Januari hingga Oktober 2023 mencapai USD16.92555.950 atau setara dengan Rp262,4 Miliar (kurs Rp15.495 per USD).

Beberapa komoditas yang paling banyak diimpor seperti mesin, pesawat mekanik, perkakas, perangkat potong, dan, mesin serta dengan peralatan Listrik.

Berikut ini rincian impor dari Israel ke Indonesia selama Januari-Oktober 2023: