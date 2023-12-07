Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

11 Barang Israel yang Paling Banyak Diimpor Indonesia

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |07:02 WIB
11 Barang Israel yang Paling Banyak Diimpor Indonesia
11 barang Israel yang diimpor Indonesia. (Foto: VOA)
A
A
A

JAKARTA – 11 barang Israel yang paling banyak diimpor oleh Indonesia.

Meskipun konflik antara Israel dan Palestina masih terus berlanjut, data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa impor Indonesia dari Israel masih terus berlangsung.

 BACA JUGA:

Nilai impor mengalami peningkatan pada bulan Oktober, saat konflik di Gaza mencapai puncaknya.

Menurut Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, meskipun terdapat sorotan tajam terkait dengan serangan Israel ke Palestina, porsi ekspor-impor antara Indonesia dan Israel relative kecil. Hingga bulan Oktober ini, porsi ekspor Indonesia ke Israel hanya mencapai 0,07%, sementara kontribusi impor Israel ke Indonesia sebesar 0,011%.

 BACA JUGA:

Data BPS telah menunjukkan bahwa total nilai impor Indonesia dari Israel selama Januari hingga Oktober 2023 mencapai USD16.92555.950 atau setara dengan Rp262,4 Miliar (kurs Rp15.495 per USD).

Beberapa komoditas yang paling banyak diimpor seperti mesin, pesawat mekanik, perkakas, perangkat potong, dan, mesin serta dengan peralatan Listrik.

Berikut ini rincian impor dari Israel ke Indonesia selama Januari-Oktober 2023:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement