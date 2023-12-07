Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Validasi NIK Jadi NPWP, Bisa Melalui HP!

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |12:14 WIB
Cara Validasi NIK Jadi NPWP, Bisa Melalui HP!
Cara validasi NIK jadi NPWP (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Simak cara validasi NIK menjadi NPWP yang bisa dilakukan melalui HP. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendorong masyarakat wajib pajak untuk melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dengan berlakunya NIK menjadi NPWP, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menginformasikan cara validasi NIK menjadi NPWP.

Wajib pajak dapat mengaktifkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) cukup dengan menggunakan ponsel yang dimiliki.

Simak cara validasi NIK melalui sistem DJP online :

1. Masuk ke laman DJP Online di https://djponline.pajak.go.id/account/login

2. Lalu log in ke laman DJP Online tersebut dengan memasukan NIK , beserta kata sandi, kode keamanan (captcha) yang tersedia.

3. Setelah berhasil login, masuk ke menu utama “Profil”.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185783/kopdes-oi6x_large.png
DJP Ungkap 79.182 Kopdes Merah Sudah Punya NPWP, Terdaftar di Coretax
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/320/3066014/7-fakta-data-npwp-bocor-dari-jokowi-hingga-sri-mulyani-0X9KVbRMYk.jpeg
7 Fakta Data NPWP Bocor, dari Jokowi hingga Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/320/3065513/ditjen-pajak-bantah-data-6-juta-npwp-bocor-ZMWxG9HOIh.jpg
Ditjen Pajak Bantah Data 6 Juta NPWP Bocor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/320/3065422/ditjen-pajak-ungkap-fakta-terbaru-soal-data-6-juta-npwp-bocor-UWQ9KvWa0Y.jpeg
Ditjen Pajak Ungkap Fakta Terbaru soal Data 6 Juta NPWP Bocor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/320/3065042/reaksi-jokowi-usai-6-juta-data-npwp-bocor-termasuk-miliknya-dan-gibran-Yt7qGTpuCK.png
Reaksi Jokowi Usai 6 Juta Data NPWP Bocor Termasuk Miliknya dan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/320/3064907/kebocoran-6-juta-data-npwp-sri-mulyani-ke-dirjen-pajak-evaluasi-00lgNJNlFS.jpg
Kebocoran 6 Juta Data NPWP, Sri Mulyani ke Dirjen Pajak: Evaluasi!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement