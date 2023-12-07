Advertisement
HOT ISSUE

Waduh! Ada 2 PNS Masih Jadi Penerima KUR

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |21:25 WIB
Waduh! Ada 2 PNS Masih Jadi Penerima KUR
PNS Penerima KUR
JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM menemukan dua PNS yang masih terima Kredit Usaha Rakyat (KUR). Padahal secara aturan KUR diperuntukkan bagi para pelaku usaha mikro dan kecil untuk melakukan pengembangan usaha.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius mengatakan hal tersebut ditemukan lewat hasil survey yang dilakukan oleh Kemenkop UKM terhadap 1047 debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) di 23 provinsi untuk melihat kesesuaian pelaksanaan program KUR pada Perindo Agustus - Oktober 2023.

"Terdapat 2 debitur (responden penerima KUR) atau 0,2% yang merupakan guru dan PNS dinas pendidikan. Karena pada dasarnya itu PNS tidak boleh menerima KUR, aturannya begitu," ujar Yulius dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/12/2023).

Lebih lanjut Yulius menjelaskan larangan PNS mendapatkan KUR tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Pada pasal 3 huruf (f) dituliskan sebutkan bahwa penerima KUR adalah Usaha mikro, kecil, dan menengah bukan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurutnya PNS yang mendapatkan KUR itu bukan disebabkan oleh pemalsuan dokumen, melainkan ada human eror yang membuat PNS lolos verifikasi sebagai penerima KUR. Namun demikian, pihaknya bakal menelusuri lebih lanjut PNS yang menerima KUR.

