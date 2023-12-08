Kibarkan Bendera Putih, Target Lifting Minyak 2023 Tak Akan Tercapai

JAKARTA - Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan target lifting minyak tahun ini yang sebesar 660 ribu barel oil per day (BOPD) tidak akan tercapai. Namun, pemerintah akan mengupayakan agar target gas yang dicanangkan sebesar 6.160 MMscfd dapat tercapai.

"Minyaknya engga, gas insyaAllah," jelasnya di Kementerian ESDM, Jumat (8/12/2023).

BACA JUGA: Menteri ESDM Targetkan Pembagian Rice Cooker Gratis pada Januari 2024

Oleh karena itu, Arifin mengungkapkan bahwa pada tahun depan, produksi gas akan lebih didorong dibandingkan minyak.

Ia pun menegaskan bahwa target lifting minyak 1 juta BOPD yang selama ini diimpikan tidak bisa didorong setiap tahun.

"Tapi memang minyak dan gas tidak bisa setiap tahun. Misalnya ENI kita dorong 2028, sekarang kita cari yang besar-besar dulu," terangnya.