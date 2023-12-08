Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kibarkan Bendera Putih, Target Lifting Minyak 2023 Tak Akan Tercapai

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |21:01 WIB
Kibarkan Bendera Putih, Target Lifting Minyak 2023 Tak Akan Tercapai
Menteri ESDM Arifin Tasrif soal Lifting Migas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan target lifting minyak tahun ini yang sebesar 660 ribu barel oil per day (BOPD) tidak akan tercapai. Namun, pemerintah akan mengupayakan agar target gas yang dicanangkan sebesar 6.160 MMscfd dapat tercapai.

"Minyaknya engga, gas insyaAllah," jelasnya di Kementerian ESDM, Jumat (8/12/2023).

Oleh karena itu, Arifin mengungkapkan bahwa pada tahun depan, produksi gas akan lebih didorong dibandingkan minyak.

Ia pun menegaskan bahwa target lifting minyak 1 juta BOPD yang selama ini diimpikan tidak bisa didorong setiap tahun.

"Tapi memang minyak dan gas tidak bisa setiap tahun. Misalnya ENI kita dorong 2028, sekarang kita cari yang besar-besar dulu," terangnya.

