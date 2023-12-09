Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Masih Tersedia 1,8 Juta Tiket Kereta Libur Natal dan Tahun Baru, Ini 10 Rute Terfavorit

Heri Purnomo , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |16:45 WIB
Masih Tersedia 1,8 Juta Tiket Kereta Libur Natal dan Tahun Baru, Ini 10 Rute Terfavorit
Tiket Kereta untuk Libur Natal Masih Tersedia. (Foto; Okezone.com/KAI)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat bahwa persediaan tiket Kereta Api untuk masa Liburan Natal & Tahun Baru (Nataru) selama 18 hari yakni 21 Desember 2023 hingga 7 Januari 2024 masih tersedia.

VP Public Realtions KAI Joni Martinus mengatakan, KAI menyediakan sebanyak 2.677.606 tiket untuk perjalan momen Nataru. Berdasarkan data pada Sabtu (9/12/2023), saat ini masih tersedia sebanyak 1.879.841 tiket KA Jarak dekat, KA Jarak Menengah dan KA Jauh yang dikelola oleh KAI.

"Adapun tiket yang terjual sebanyak 855.993 tiket atau 31,97% dari total tiket yang disediakan," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/12/2023).

Dengan ketersediaan yang masih banyak tersebut, Joni mengatakan bahwa masyarakatdapat memesan tiket KA melalui aplikasi Access by KAI, website kai.id dan serta seluruh channel resmi pemesanan tiket KA lainnya.

"Kami menghimbau agar masyarakat merencanakan liburannya sebaik mungkin," katanya.

Joni menjelaskan bahwa tiket yang telah terjual untuk kelas eksekutif baru 192.271 tiket dari 786.728 tempat duduk yang disediakan.

Kemudian untuk KA kelas bisnis baru terjual 23.635 tiket dari total kapasitas 118.208 tempat duduk. Lalu untuk kelas Ekonomi baru terjual 640.087 tiket dari total kapasitas 1.772.670 tempat duduk.

Adapun berikut daftar 10 KA terfavorit dalam masa Libur Nataru sbb:

1. KA Airlangga (KA 235) relasi Surabaya Pasarturi – Pasar Senen: 22.362 tiket

2. KA Airlangga (KA 236) relasi Pasar Senen – Surabaya Pasarturi: 21.152 tiket

3. KA Bengawan (KA 246) relasi Pasar Senen – Purwosari: 18.950 tiket

4. KA Bengawan (KA 245) relasi Purwosari – Pasar Senen: 18.844 tiket

1 2
