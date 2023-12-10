Indonesia Jadi Ketua MAC, Ini Pesan Erick Thohir

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menghadiri pertemuan Mangrove for Climate (MAC) lantaran Indonesia terpilih sebagai ketua bersama MAC.

Erick Thohir menyebut hal ini merupakan tanggung jawab besar sehingga perlu upaya besar juga agar dapat tercapainya tujuan MAC.

"Menghadiri Ministerial Meeting yang tergabung dalam Mangrove Alliance for Climate (MAC). Sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar Indonesia dipilih sebagai Ketua Bersama MAC," dikutip dari caption akun resmi @ericthohir, Minggu (10/12/2023).

Nantinya Indonesia dan UAE bersama 34 negara lainnya akan menunjukan kepedulian dan komitmennya untuk restorasi dan konservasi mangrove yang mencakup 70% dari area mangrove di seluruh dunia.

Selain itu,UAE dan Indonesia juga sepakat untuk mendirikan International Mangrove Research Center (IMRC) di Bali.