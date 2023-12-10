Padi Organik Jadi Alternatif Atasi Krisis Pangan

JAKARTA - Pengembangan komoditas padi organik Program Development of Integrated Farming System in Upland Area (UPLAND Project) Kementerian Pertanian cukup berhasil. Bahkan beras organik menjadi salah satu langkah alternatif untuk memenuhi ketersediaan pangan di tengah krisis pangan dunia.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa saat ini dunia sedang menghadapi krisis pangan akibat dampak perubahan ikllim. Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi krisis pangan salah satunya menjadikan komoditas pada organik sebagai alternatif lain.

“Dunia sekarang sedang menghadapi krisis pangan. Penting bagi kita untuk terus berkomitmen menjaga pasokan komoditas strategis agar tidak terjadi pergolakan harga dan stok di pasaran,” ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangan tertulis, Minggu (10/12/2023).

Lebih lanjut Amran mengatakan, padi organik menjadi salah satu komoditas unggulan UPLAND karena semakin banyak diminati para petani. Petani mengakui mendapatkan keuntungan lebih saat menanam padi organik karena selain hemat biaya produksi juga diminati pasar nasional bahkan internasional.