Hilmi Panigoro Buka-bukaan Kunci Sukses hingga Jadi Orang Terkaya RI

JAKARTA - Hilmi Panigoro sukses jadi orang terkaya di Indonesia. Direktur Utama PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) ini adalah sosok dibalik keberhasilan Medco Energi Internasional.

Hilmi Panigoro sukses jadi orang terkaya di Indonesia dengan membuka strategi ekspansi dan transformasi bisnis untuk mendorong pertumbuhan energi nasional.

Hilmi berhasil mengubah citra Medco yang awalnya dikenal di sektor minyak dan gas, menjadi kekuatan yang terdiversifikasi dalam bidang energi dan pertambangan, yang meluas bahkan mencapai tingkat Asia Tenggara.

Medco mencatat prestasi gemilang dengan pelaksanaan Initial Public Offering (IPO), perusahaan penambang tembaga dan emas, Amman Mineral Internasional pada Juli 2023. IPO ini menjadi yang terbesar di Indonesia sepanjang tahun ini.

Medco berhasil membuat Hilmi Panigoro sukses jadi orang terkaya di Indonesia dengan melangkah lebih jauh dari sektor minyak dan gas, dengan kepemilikan 21% di Amman. Hal ini membuktikan komitmennya terhadap diversifikasi sumber energi.

Hilmi Panigoro sukses jadi orang terkaya di Indonesia dengan tidak membatasi diri pada ekspansi ke pertambangan. Dia juga membawa Medco mengejar proyek-proyek energi terbarukan, termasuk geothermal dan surya. Medco kini menjadi kekuatan energi dan pertambangan yang merentang di Asia Tenggara dengan operasional di sembilan negara.

"Dalam lima tahun ke depan, kita ingin menggandakan produksi minyak dan gas, tetapi tidak hanya itu, kita juga akan fokus pada pertambangan dan energi terbarukan," kata Hilmi, dikutip dari Forbes, Minggu (10/12/2023).