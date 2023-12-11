Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Harga Pertalite Bakal Turun, Begini Kata Menteri ESDM

Asla Lupanda , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |03:00 WIB
4 Fakta Harga Pertalite Bakal Turun, Begini Kata Menteri ESDM
Harga BBM Pertamina (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Sejak 1 Desember 2023, Pertamina telah menurunkan harga BBM non subsidi. Penurunan ini meliputi Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina Dex.

Sedangkan untuk BBM Pertalite belum ada penurunan harga. Harga Pertalite masih dijual Rp10.000 per liter. Lantas, bagaimana tanggapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai hal ini?

Berikut okezone telah merangkum 4 fakta tanggapan Menteri ESDM soal akan turunnya harga Pertalite, Senin (11/12/2023).

1. Pertalite Belum Ada Peluang Turun

Menteri ESDM, Arifin Tasrif menyampaikan harga BBM Pertalite belum akan berubah dalam waktu dekat. Tingginya harga minyak dunia mempersempit peluang Pertalite untuk harga.

“Kagak (peluang turun). (Masih jauh) Iya, ini kan USD82 (per barel),” ujar Arifin saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta.

Halaman:
1 2
