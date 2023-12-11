Harga BBM Terbaru Awal Pekan Milik Pertamina, Shell, Vivo hingga BP AKR

JAKARTA - Daftar terbaru harga BBM di SPBU Pertamia, Shell, Vivo dan BP AKR per hari ini, Senin (11/12/2023).

Dikutip dari laman resmi Mypertamina, harga Pertamax kini turun dari Rp13.400 menjadi Rp13.350 per liter di Jakarta. Kemudian Pertamax Turbo dari Rp15.500 jadi Rp15.350, Dexlite turun dari Rp16.950 menjadi Rp15.550, dan Pertamina Dex dari Rp17.750 menjadi Rp16.200 per liter.

Penyesuaian harga BBM juga dilakukan SPBU swasta seperti Shell, dan BP-AKR.

Di SPBU Shell, BBM Shell Super (RON 92) kini turun menjadi Rp13.990 per liter, dari sebelumnya Rp14.360 per liter.

Selanjutnya, Harga Shell V-Power (RON 95) dijual seharga Rp15.140 per liter, turun dari bulan lalu yang dipatok seharga Rp15.270 per liter. Kemudian, harga Shell V-power Nitro+ (RON 98) diturunkan menjadi Rp15.480 per liter dari bulan sebelumnya yang dipatok seharga Rp15.590 per liter.

Lalu, harga Shell V-Power Diesel diturunkan menjadi Rp16.330 per liter. Pada bulan lalu, BBM jenis diesel ini dipatok seharga Rp17.780 per liter.

Sementara itu, di SPBU bp-AKR, harga BP 92 kini turun menjadi Rp13.950 per liter. BBM RON 92 setara Pertamax milik Pertamina itu sebelumnya dijual seharga Rp14.360 per liter pada November 2023 lalu.