Daftar Harga Emas Antam Awal Pekan

Harga emas antam hari ini. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) tetap di Rp1.107.000 per gram pada Senin (11/12/2023).

Sama halnya pada buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan, juga stagnan di level Rp1.006.000 per gram.

Mengutip laman logammulia.com, cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp603.500.

Sedangkan, untuk satuan 5 gram, dihargai Rp5.310.000, dan 10 gram Rp10.565.000. Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp52.495.000.

Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp523.820.000 dan Rp1.047.600.000.

Sebagai informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta.