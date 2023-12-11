Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini Biang Kerok Penyebab Harga Tiket Pesawat Meroket saat Libur Nataru

Heri Purnomo , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |20:51 WIB
Ternyata Ini Biang Kerok Penyebab Harga Tiket Pesawat Meroket saat Libur Nataru
Tiket Pesawat Mahal (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membeberkan penyebab harga tiket pesawat yang melambung tinggi belakangan ini maupun pada saat terjadinya moment libur nasional.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan tingginya harga tiket pesawat tersebut dilatarbelakangi belum pulihnya industri penerbangan.

Dalam hal ini, Adita mengatakan bahwa jumlah pesawat yang dimiliki hanya 50 persen dari jumlah pesawat yang dimiliki maskapai pada waktu sebelum covid-19.

Padahal, kata Adita saat ini atau pada momen libur nasional permintaan masyarakat untuk melakukan perjalanan dengan pesawat sedang tinggi.

"Ini salah satu faktor kenapa harga tiket saat ini ada di titik puncak atau ditarif batas atasnya karena supply dan demandnya tidak imbang," kata Adita di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Senin (11/12/2023).

Adita mengatakan penerapan harga dibatas atas oleh maskapai penerbangan tidak menjadi masalah. Pasalnya hal tersebut telah sesuai dengan aturan yang ada.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191394//bus-yIuj_large.jpg
Kemenhub Pastikan Seluruh Bus Mudik Gratis Nataru Laik Jalan, Risiko Kecelakaan Minim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191247//bus-Q4mF_large.png
Kecelakaan Maut Bus Cahaya Trans di Exit Tol Krapyak Semarang, Kemenhub: Tidak Terdaftar dan Tak Laik Jalan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/15/3190666//ilustrasi-zNsb_large.jpg
Syarat dan Cara Daftar Mudik Gratis Nataru 2025/2026 Kemenhub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3189994//menhub_dudy-mWAo_large.jpg
Ini Jadwal Diskon Tarif Transportasi Selama Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3188920//menhub_dudy-KpD5_large.jpg
Ada 33 Ribu Kuota Mudik Gratis Nataru, Menhub Dudy: Segera Daftar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188153//menhub_dudy-NxuK_large.jpg
Menhub Targetkan Integrasi Stasiun Karet dan BNI City Rampung Sebelum Libur Nataru 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement