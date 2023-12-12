Advertisement
MARKET UPDATE

IHSG Hari Berpotensi Menguat, Ini Saham Pilihannya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |07:18 WIB
IHSG Hari Berpotensi Menguat, Ini Saham Pilihannya
IHSG hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi menguat pada sepanjang perdagangan di kisaran 7.024 – 7.180.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan kesimpulan perdagangan sebelumnya, pergerakan IHSG mengalami koreksi dengan posisi penutupan masih di atas level 7.000.

 BACA JUGA:

"Masih bagus, apalagi bebannya mungkin bisa dibilang hanya 1 saham yaitu GOTO. GOTO kok melemah? Ya, ini adalah bentuk sell in fact ketika sudah resmi berita kerjasamanya GOTO dengan TikTok Shop," tulis William dalam analisisnya, Selasa (12/12/2023).

Menurut William, belum ada kepastian berita mana yang benar, namun respon pasar sudah datang duluan.

 BACA JUGA:

Dan seperti biasa, sebagai big caps, maka saham GOTO paling berpotensi menekan IHSG ketika mengalami pelemahan.

Halaman:
1 2
