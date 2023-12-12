IHSG Hari Berpotensi Menguat, Ini Saham Pilihannya

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi menguat pada sepanjang perdagangan di kisaran 7.024 – 7.180.

Pengamat pasar modal sekaligus Founder WH Project, William Hartanto mengatakan kesimpulan perdagangan sebelumnya, pergerakan IHSG mengalami koreksi dengan posisi penutupan masih di atas level 7.000.

"Masih bagus, apalagi bebannya mungkin bisa dibilang hanya 1 saham yaitu GOTO. GOTO kok melemah? Ya, ini adalah bentuk sell in fact ketika sudah resmi berita kerjasamanya GOTO dengan TikTok Shop," tulis William dalam analisisnya, Selasa (12/12/2023).

Menurut William, belum ada kepastian berita mana yang benar, namun respon pasar sudah datang duluan.

Dan seperti biasa, sebagai big caps, maka saham GOTO paling berpotensi menekan IHSG ketika mengalami pelemahan.