21,35 Juta Keluarga Sudah Dapat Bansos Beras

JAKARTA - Bantuan sosial (bansos) beras untuk 21,35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah disalurkan Perum Bulog mencapai 1,3 juta ton. Angka itu tercatat hingga 10 Desember 2023.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir memastikan, masing-masing KPM sudah dan akan menerima 10 kilogram (Kg) dari program bagi-bagi beras gratis tersebut.

“Masing-masing KPM dari seluruh provinsi mendapat 10 Kg beras setiap bulannya. Per 10 Desember ini, total beras gratis yang berhasil disalurkan melalui @perum.bulog mencapai 1,3 juta ton,” ucap Erick melalui akun Instagramnya, dikutip Selasa (12/12/2023).

Pemerintah memang menggelontorkan bantuan pangan berupa beras kepada 21,35 juta KPM, lantaran beberapa waktu lalu produksi beras di tingkat petani mengalami penurunan signifikan, dampak dari El Nino.

Pada tahap kedua, penyaluran bansos berlaku selama September - Oktober - November 2023 dengan kapasitas beras yang dibagikan sebanyak 640.000 ton.