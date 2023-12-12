Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bertemu Presiden Singapura, Wapres Ajak Kerja Sama Ekonomi

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |09:00 WIB
Bertemu Presiden Singapura, Wapres Ajak Kerja Sama Ekonomi
Wapres Maruf Amin bertemu Presiden Singapura. (Foto: Sekretariat Presiden)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin bertemu dengan Presiden Republik Singapura Tharman Shanmugaratnam, di Istana Presiden Singapura.

Mengawali pertemuan, Wapres menyampaikan salam hangat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan ucapan selamat atas dilantiknya Presiden Tharman Shanmugaratnam sebagai Presiden Republik Singapura ke-9 pada 14 September 2023 silam.

 BACA JUGA:

“Saya ucapan selamat atas terpilihnya Yang Mulia sebagai Presiden Republik Singapura,” tutur Wapres dikutip dalam keterangannya, Selasa (12/12/2023).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, sebagai negara sahabat yang erat hubungannya dengan Indonesia. Wapres mengajak mantan Wakil Perdana Menteri Singapura ini untuk mengunjungi Indonesia.

 BACA JUGA:

“Saya mengundang Yang Mulia untuk berkunjung ke Indonesia. Saya yakin hubungan Indonesia dan Singapura akan semakin erat dan kokoh di bawah kepimpinan Yang Mulia,” imbuh Wapres.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191389/satelit-ihTs_large.jpg
Konektivitas Digital di RI Diperkuat Lewat Satelit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188318/ekonomi_digital-Oneh_large.jpg
RI Perkuat Investasi Ekonomi Digital demi USD360 Miliar Lewat Danantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185827/digital-ZYda_large.jpg
Dukung Industri, RI-Australia Kerja Sama Kembangkan Satelit IoT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185785/digital-qHx4_large.jpg
Infrastruktur Digital Dibangun, RI Buka Peluang Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180276/airlangga-NXqA_large.jpg
Singgung QRIS, Menko Airlangga Sebut Ekonomi Digital Indonesia Bisa Tembus Rp6.656 Triliun pada 2030
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179928/digitalisasi-rGWf_large.jpg
Cara RI Percepat Transformasi Digital Nasional
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement