Bertemu Presiden Singapura, Wapres Ajak Kerja Sama Ekonomi

Wapres Maruf Amin bertemu Presiden Singapura. (Foto: Sekretariat Presiden)

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin bertemu dengan Presiden Republik Singapura Tharman Shanmugaratnam, di Istana Presiden Singapura.

Mengawali pertemuan, Wapres menyampaikan salam hangat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan ucapan selamat atas dilantiknya Presiden Tharman Shanmugaratnam sebagai Presiden Republik Singapura ke-9 pada 14 September 2023 silam.

“Saya ucapan selamat atas terpilihnya Yang Mulia sebagai Presiden Republik Singapura,” tutur Wapres dikutip dalam keterangannya, Selasa (12/12/2023).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, sebagai negara sahabat yang erat hubungannya dengan Indonesia. Wapres mengajak mantan Wakil Perdana Menteri Singapura ini untuk mengunjungi Indonesia.

“Saya mengundang Yang Mulia untuk berkunjung ke Indonesia. Saya yakin hubungan Indonesia dan Singapura akan semakin erat dan kokoh di bawah kepimpinan Yang Mulia,” imbuh Wapres.