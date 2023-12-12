LRT Jabodebek Tambah Jam Operasional saat Nataru 2023-2024

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengizinkan penambahan operasional LRT Jabodebek pada momen libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru).

Adapun penambahan tersebut dimaksudkan untuk melayani pengguna LRT yang diprediksi mengalami peningkatan pada waktu tersebut.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menjelaskan bahwa pihaknya mengizinkan LRT Jabodebek untuk menambah jam operasional pada waktu momen Nataru.

Namun dalam penambahan jam operasional tersebut, Adita mensyaratkan sarana dan prasarana LRT Jabodebek dalam kondisi yang baik.

Hal ini dalam artian tidak terjadi masalah baik dari roda LRT maupun lainnya.

"Selama trainset lancar dan tren permintaannya naik, kita membolehkan. yang penting dan yang utama layanan tetap dijaga. Soal jam operasional kami kembalikan ke operator," katanya di Kantor Kominfo Jakarta ditulis, Selasa (12/12/2023).