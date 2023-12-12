Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

LRT Jabodebek Tambah Jam Operasional saat Nataru 2023-2024

Heri Purnomo , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |09:41 WIB
LRT Jabodebek Tambah Jam Operasional saat Nataru 2023-2024
LRT Jabodebek bakal tambah jam operasional saat Nataru 2023-2024. (Foto: KAI)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengizinkan penambahan operasional LRT Jabodebek pada momen libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru).

Adapun penambahan tersebut dimaksudkan untuk melayani pengguna LRT yang diprediksi mengalami peningkatan pada waktu tersebut.

 BACA JUGA:

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menjelaskan bahwa pihaknya mengizinkan LRT Jabodebek untuk menambah jam operasional pada waktu momen Nataru.

Namun dalam penambahan jam operasional tersebut, Adita mensyaratkan sarana dan prasarana LRT Jabodebek dalam kondisi yang baik.

Hal ini dalam artian tidak terjadi masalah baik dari roda LRT maupun lainnya.

"Selama trainset lancar dan tren permintaannya naik, kita membolehkan. yang penting dan yang utama layanan tetap dijaga. Soal jam operasional kami kembalikan ke operator," katanya di Kantor Kominfo Jakarta ditulis, Selasa (12/12/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3186990/lrt_jabodebek-uY0A_large.jpg
LRT Jabodebek Tambah Perjalanan Jadi 430 per Hari, Waktu Tunggu Lebih Cepat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180464/qris_tap-VSZh_large.jpg
Tiket LRT Jabodebek Sudah Bisa Bayar Pakai QRIS Tap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179398/lrt-kwcH_large.jpg
LRT Jabodebek Mogok Bikin Penumpang Jalan Kaki di Atas Ketinggian, KAI Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/320/3179252/lrt_jabodebek-UZqB_large.jpg
Gangguan Listrik Jadi Penyebab LRT Jabodebek Mogok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170453/lrt_jakarta-KQFE_large.jpeg
Roberto Akyuwen Jadi Dirut LRT Jakarta, Ini Susunan Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3167918/lrt_jabodebek-26wI_large.jpg
Proyek LRT Jakarta Fase 1B Dikebut, Progres Capai 67,12 Persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement