HOME FINANCE HOT ISSUE

Aksi Vandalisme, Kursi LRT Jabodebek Bolong akibat Ulah Penumpang Usil

Heri Purnomo , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |19:36 WIB
Aksi Vandalisme, Kursi LRT Jabodebek Bolong akibat Ulah Penumpang Usil
Kursi LRT Jabodebek (Foto: LRT)
A
A
A

JAKARTA - Manager Public Relations LRT Jabodebek, Mahendro Trang Bawono menyatakan kursi LRT Jabodebek yang bolong akibat ulah penumpang jahil yang beredar di media sosial kini sudah diganti dengan kursi yang baru.

Mahendro menjelaskan bahwa kursi yang bolong tersebut berada di salah satu trainset LRT yakni TS 04.

"Saat ini, bangku LRT tersebut sudah diganti dengan kursi yang baru," kata Mahendro dalam keterangan tertulis, Rabu (6/12/2023).

Mahendro menyesalkan atas kejadian yang diduga vandalisme terhadap sarana LRT Jabodebek seperti yang ditampilkan pada unggahan tersebut. Hal tersebut lantaran sarana tersebut merupakan fasilitas umum sehingga menjadi tanggungjawab bersama.

“Kami juga mengimbau kepada para pengguna untuk mematuhi aturan baik saat berada di stasiun maupun ketika berada di dalam LRT,” tambah Mahendro.

Adapun untuk menghindari kejadian serupa LRT Jabodebek akan mengintensifkan petugas keamanan untuk berpatroli di dalam LRT.

