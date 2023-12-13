Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Intip Pergerakan IHSG Hari Ini

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |08:35 WIB
Intip Pergerakan IHSG Hari Ini
IHSG hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi menguat pada perdagangan Rabu (13/12/2023).

Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan, IHSG membentuk pola bullish harami pada hari Selasa yang menandakan peluang untuk membalikkan koreksi jangka pendek.

“Juga melanjutkan tren naik sebelumnya menuju 7.225, apabila penutupan hariannya berada di atas 7.174,” kata Ivan dalam risetnya.

Adapun, level support IHSG berada di 7.041, 7.000, 6.965 dan 6.893. Sementara level resistennya di 7.174, 7.225 dan 7.356.

Untuk perdagangan hari ini, Ivan merekomendasikan hold atau accumulative buy pada saham PT Harum Energy Tbk (HRUM) di rentang harga Rp1.250-Rp1.280 dengan target harga terdekat di Rp1.385. HRUM masih bergerak di bawah garis SMA-20 sehingga berpeluang melemah untuk menguji support fraktal Rp1.205.

Kemudian, hold juga disarankan pada saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dengan target harga terdekat di Rp5.650. BBRI akan mempertahankan peluang untuk melanjutkan fase uptrend jika tetap di atas Rp5.275.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/278/2958500/ipo-awal-februari-intip-kinerja-keuangan-topindo-solusi-tosk-P4eXXpWVQ8.jpg
IPO Awal Februari, Intip Kinerja Keuangan Topindo Solusi (TOSK)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/31/278/2947499/ihsg-positif-sepanjang-2023-ini-buktinya-IK25MPALxk.JPG
IHSG Positif Sepanjang 2023, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/278/2947255/5-fakta-penutupan-perdagangan-2023-ihsg-menguat-6-62-N42hMffWRM.jpg
5 Fakta Penutupan Perdagangan 2023, IHSG Menguat 6,62%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/278/2946819/ihsg-ditutup-melemah-ke-7-272-di-akhir-perdagangan-2023-uF2ynzfdLF.jpg
IHSG Ditutup Melemah ke 7.272 di Akhir Perdagangan 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/278/2946761/ihsg-2024-bisa-tembus-level-7-900-QlYs0e78JN.jfif
IHSG 2024 Bisa Tembus Level 7.900?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/278/2946634/ihsg-sesi-i-melemah-0-36-ke-7-277-honhTxp8Kw.JPG
IHSG Sesi I Melemah 0,36% ke 7.277
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement