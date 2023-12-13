Intip Pergerakan IHSG Hari Ini

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi menguat pada perdagangan Rabu (13/12/2023).

Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan, IHSG membentuk pola bullish harami pada hari Selasa yang menandakan peluang untuk membalikkan koreksi jangka pendek.

“Juga melanjutkan tren naik sebelumnya menuju 7.225, apabila penutupan hariannya berada di atas 7.174,” kata Ivan dalam risetnya.

Adapun, level support IHSG berada di 7.041, 7.000, 6.965 dan 6.893. Sementara level resistennya di 7.174, 7.225 dan 7.356.

Untuk perdagangan hari ini, Ivan merekomendasikan hold atau accumulative buy pada saham PT Harum Energy Tbk (HRUM) di rentang harga Rp1.250-Rp1.280 dengan target harga terdekat di Rp1.385. HRUM masih bergerak di bawah garis SMA-20 sehingga berpeluang melemah untuk menguji support fraktal Rp1.205.

Kemudian, hold juga disarankan pada saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dengan target harga terdekat di Rp5.650. BBRI akan mempertahankan peluang untuk melanjutkan fase uptrend jika tetap di atas Rp5.275.