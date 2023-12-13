IHSG Hari Ini Dibuka Melemah 0,06% ke 7.121

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka melemah 0,06% ke 7.121 pada perdagangan Rabu (13/12/2023).

Hingga pukul 09.01 WIB, indeks komposit melanjutkan pelemahan dengan 0,25% ke 7.107.

Pada pembukaan sesi pagi ini diwarnai penguatan 131 saham, 121 melemah dan 244 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan mencapai Rp284 juta dari net-volume 492 juta saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,39% ke 937,903, indeks JII melemah 0,39% ke 525,119, indeks IDX30 melemah 0,49% ke 480,273, dan indeks MNC36 melemah 0,47% ke 348,717.

Sektor yang berada di zona hijau yakni barang baku 0,22%, non siklikal 0,09%, siklikal 0,02%, kesehatan 0,29%, properti 0,07%, infrastruktur 0,11%, transportasi 0,4%. Sementara sektor yang melemah ada energi 0,49%, industri 0,18%, keuangan 0,21%, teknologi 0,59%.