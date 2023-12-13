Alasan TikTok Gelontorkan Rp23 Triliun ke GOTO

JAKARTA – Ternyata ini alasan TikTok investasi ke PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Mereka sepakat untuk berfokus pada pemberdayaan, serta perluasan pasar bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Nasional.

Direktur Eksekutif E-Commerce TikTok Indonesia Stephanie Susilo mengatakan alasan TikTok memiliki Tokopedia sebagai mitra. Menurutnya, TikTok dan Tokopedia mempunyai visi dan misi yang sama untuk mengembangkan UMKM dan bisnis-bisnis lokal.

BACA JUGA: Ternyata Ini Alasan TikTok Investasi Rp23 Triliun ke GOTO

“Kami punya visi dan misi yang sama untuk menjunjung tinggi bisnis lokal, UMKM lokal, dan bisnis Indonesia,’’ ungkap Stephanie saat ditemui di Tokopedia Tower, Selasa (12/12/2023).

Dia mengatakan, pihaknya akan terus menjalin kerjasama lebih lanjut dengan Tokopedia.

‘’Kami akan bekerja sama dengan Tokopedia seterusnya nanti, untuk kedepannya akan kami update kalau ada informasi lebih lanjut,’’ lanjutnya.