Daftar Harga Emas Antam Hari Ini

Harga emas antam hari ini. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) naik Rp7.000 menjadi Rp1.100.000 per gram pada Rabu (13/12/2023).

Sama halnya pada buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan, juga naik Rp7.000 ke level Rp999.000 per gram.

Mengutip laman logammulia.com, cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp600.000.

Sedangkan, untuk satuan 5 gram, dihargai Rp5.275.000, dan 10 gram Rp10.495.000. Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp51.145.000.

Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp520.320.000 dan Rp1.040.600.000.