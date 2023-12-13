Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Yuk Bayar Tagihan Kapan Saja di Mana Saja Pakai MotionBank

Yuk Bayar Tagihan Kapan Saja di Mana Saja Pakai MotionBank
Tagihan MotionBank. (Foto: MotionBank)
A
A
A

JAKARTA - Di era digital saat ini, segala sesuatunya semakin mudah dilakukan secara online, termasuk dalam hal pembayaran tagihan. Layanan perbankan digital menjadi salah satu opsi yang dapat dimanfaatkan untuk membayar tagihan bulanan dengan mudah dan praktis, salah satunya melalui MotionBank sebagai aplikasi layanan perbankan digital milik PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang berada di bawah naungan MNC Group (BHIT).

Melalui MotionBank, pembayaran berbagai tagihan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, mulai dari pembayaran pulsa pascabayar di berbagai mitra, pembayaran tagihan listrik PLN, pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan hingga pembayaran PDAM.

Chief Digital Business Officer MNC Bank, Yudistira Ardhi Prastono menyampaikan “Fitur pembayaran tagihan memiliki dominasi yang besar dalam aplikasi layanan perbankan digital karena berbagai alasan, antara lain para nasabah dapat membayar tagihan tanpa perlu pergi ke bank atau mesin ATM, cukup melalui perangkat smartphone saja," katanya.

 BACA JUGA:

Selain itu, MNC Bank juga terus berupaya memperluas jangkauan layanan MotionBank dengan menjalin kerja sama yang solid dengan berbagai mitra bisnis potensial. Hal ini memberikan keuntungan tambahan bagi nasabah, seperti kemampuan MotionBank untuk melakukan top up saldo MotionPay, Gopay, Gopay Driver, OVO, DANA, ShopeePay, LinkAja, hingga Grab Driver. MotionBank bukan hanya sekadar aplikasi pembayaran tagihan, tetapi juga menjadi platform yang menyediakan berbagai layanan keuangan terkini, seperti pembelian pulsa prabayar, paket data, hingga token PLN.

“Fitur pembayaran tagihan diharapkan dapat membantu nasabah untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Dengan fasilitas MotionBank untuk membayar tagihan secara teratur, ini akan bisa membantu nasabah dalam mengelola anggaran dan mencegah terjadinya keterlambatan pembayaran”, tutup Yudistira.

(Zuhirna Wulan Dilla)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement