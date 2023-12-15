Uji Coba Bayar Tol Tanpa Henti Dinilai Gagal, Banyak Kendaraan Tertimpa Palang Pintu Gardu

JAKARTA - Kordinator Presidium Koalisi Masyarakat Peduli Tol Indonesia (KAMTI) menilai uji coba perdana teknologi tol nir sentuh atau MLFF (Multi Lane Free Flow) di Bali-Mandara, gagal. Hal itu karena banyak kendaraan yang justru tertimpa palang pintu di gardu tol karena sistem buka tutup otomatis belum sinkron.

"Kami menilai Uji coba yang dilaksanakan oleh PT Roatex Indonesia Tol System, untuk mencoba aplikasi Cantas untuk membuka palang ternyata gagal. Banyak kendaraan yang diikutkan dalam uji coba terbatas ini, tertimpa oleh palang tol, karena sistem tidak sinkron," ujar Kordinator Presidium KAMTI (Koalisi Masyarakat Peduli Tol Indonesia), Sahrul RM kepada MNC Portal, Jumat (15/12/2023).

KAMTI berharap agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera melakukan evaluasi terkait rencana penerapan teknologi baru tersebut. Sebab teknologi yang dibawa ke Indonesia dari Hungaria itu belum cukup siap untuk diterapkan apalagi dikomersilkan.

"Hal ini memperkuat alasan KAMTI agar Menteri PUPR dan Pemangku kepentingan untuk segera mengevaluasi dan menghentikan proyek MLLF dari Hungaria ini. Jangan membongi masyarakat dengan teknologi yang belum siap dan gagal," sambungnya.

Sementara itu, PT Roatex memberikan klarifikasi atas video uji coba MLFF yang dinilai gagal oleh KAMTI tersebut.

Direktur PT Roatex Indonesia Toll System, Reinaldi Hutomo menjelaskan uji coba MLFF skala kecil dan terbatas di Tol Mandara Bali dalam rangka memenuhi apa yang disampaikan Kementerian PUPR agar uji coba diadakan pada bulan Desember 2023.