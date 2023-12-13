Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Investor Asing Minta Jaminan Sebelum Masuk Proyek Jalan Tol

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |20:10 WIB
Investor Asing Minta Jaminan Sebelum Masuk Proyek Jalan Tol
Alasan investor asing enggan masuk proyek jalan tol (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA Investor asing sebetulnya tertarik untuk melakukan investasi untuk proyek jalan tol. Saat ini para investor masih kurang percaya masalah pengembalian investasi dari sisi pengenaan tarif.

Ketua Dewan Direktur Indonesia Investment Authority (INA), Ridha Wirakusumah mengatakan risiko trafic yang menjadi pendapatan badan usaha yang bergerak di sektor jalan, hingga saat ini masih ditanggung seluruhnya oleh badan usaha. Sehingga belum ada jaminan pendapatan minimal atau minimum revenue guarantee.

"Memang ada risiko trafic, tapi ini seharusnya bisa kita siasati misalnya ada skema yang bisa kita kembangkan," ujar Ridha dalam acara dalam acara Creative Infrastructure Financing Day di Kementerian PUPR, Rabu (13/12/2023).

Sehingga menurut Ridha, saat ini investor yang masuk ke industri jalan tol di Indonesia hanya sebatas akuisisi jalan tol eksisting dan tidak terlibat proses konstruksi. Sebab proyek tol eksisting dinilai lebih jelas data trafic dan bisa lebih diproyeksikan imbal hasil investasi, terutama dari sisi pengumpulan tarif.

Lebih jauh menurutnya, proses konstruksi tol di Indonesia juga masih punya banyak risiko yang pengaruhi minat investor asing. Terutama dari sisi pembengkakan biaya atau cost overun dari pada saat proses konstruksi maupun proses pembebasan lahan.

Adapun saat ini, proses pembebasan lahan proyek konstruksi memang berdampingan dengan proses pembebasan lahan. Sehingga rencana awal proyek yang sudah disusun terkadang status tanahnya belum bebas 100%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191243/jalan_tol-gc9G_large.jpg
Tol Prosiwangi Dibuka Gratis 16 Hari Selama Nataru, Cek Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188745/jalan_tol-meZc_large.jpg
5 Ruas Tol Siap Beroperasi pada Libur Nataru 2026, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187773/jalan_tol-QSU6_large.jpg
Ini Rincian Diskon Tarif Tol Jelang Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187946/jalan_tol-CoVz_large.jpg
Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Sudah Dapat Dilintasi Pasca Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186084/airlangga-R0ye_large.jpg
Diskon Tarif Tol 20 Persen Berlaku di 26 Ruas Selama Nataru 2026, Cek Tanggalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184705/jalan_tol_trans_sumatera-tgLx_large.jpg
Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat Beroperasi pada Libur Nataru 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement