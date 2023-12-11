Upaya Jasa Marga Tekan Emisi Karbon di Jalan Tol

JAKARTA - PT Jasa Marga Tbk (JSMR) turut andil dalam membantu pemerintah dalam mencapai net zero emission pada 2060. Salah satu yang dilakukan dengan menekan emisi karbon di jalan tol dengan menyediakan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum guna menunjang penggunaan kendaraan listrik saat ini.

“Saat ini kita dihadapkan pada masalah global berupa isu keberlanjutan lingkungan dengan meningkatnya emisi karbon dan polusi udara. Penggunaan mobil listrik merupakan salah satu alternatif solusi transportasi berkelanjutan," kata Direktur Operasi Jasa Marga Fitri Wiyanti, Senin (11/12/2023).

Dia mengatakan, pihaknya masih menekankan pada keamanan dan keselamatan berkendara yang kemudian dilengkapi dengan komitmen Jasa Marga dalam mendukung upaya Pemerintah mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2060.

Di mana Jasa Marga menjamin Service Excellence kepada masyarakat dengan membangun kolaborasi dan sinergi tidak hanya dengan pemangku kebijakan ataupun operator jalan tol lainnya, namun juga dengan elemen masyarakat yang diwakili oleh para komunitas otomotif.

"Jasa Marga turut mendukung percepatan penggunaan mobil listrik dengan menyediakan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di 15 lokasi rest area jalan tol Jasa Marga Group. Dengan meningkatnya jumlah pengguna mobil listrik, kebutuhan untuk mengemudi mobil listrik secara aman dan berkeselamatan juga semakin penting," ujarnya.