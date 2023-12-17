Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Manfaat Biopori untuk Atasi Genangan Air

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |18:01 WIB
Ini Manfaat Biopori untuk Atasi Genangan Air
Manfaat Biopori. (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA – Biopori adalah konsep sederhana yang efektif untuk meningkatkan perkolasi air hujan ke dalam tanah.

Di mana ini untuk meningkatkan kualitas air dan memperbaiki kesehatan tanah.

 BACA JUGA:

Biopori memiliki lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah sebagai metode resapan air untuk mengatasi genangan air dengan cara meningkatkan daya resap air pada tanah.

Fungsi dari lubang biopori untuk menimbun limbah organik.

 BACA JUGA:

Untuk pengisian lubang biopori biasanya dengan sampah organik yang bertujuan untuk memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah.

Halaman:
1 2
