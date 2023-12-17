Ini Manfaat Biopori untuk Atasi Genangan Air

JAKARTA – Biopori adalah konsep sederhana yang efektif untuk meningkatkan perkolasi air hujan ke dalam tanah.

Di mana ini untuk meningkatkan kualitas air dan memperbaiki kesehatan tanah.

Biopori memiliki lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah sebagai metode resapan air untuk mengatasi genangan air dengan cara meningkatkan daya resap air pada tanah.

Fungsi dari lubang biopori untuk menimbun limbah organik.

Untuk pengisian lubang biopori biasanya dengan sampah organik yang bertujuan untuk memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah.