Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

CPNS 2024, Ada Lowongan Formasi di Sektor Pariwisata

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |03:26 WIB
CPNS 2024, Ada Lowongan Formasi di Sektor Pariwisata
Rekrutmen CPNS 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 akan menambahkan formasi pada sektor pariwisata sebab kurangnya SDM. Hal ini dikatakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PANRB) Azwar Anas.

Azwar mengatakan pada 2024 formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di bidang pariwisata bakal ditambah. Ini dilakukan untuk mendukung pengembangan Destinasi Pariwisata yang saat ini menjadi prioritas untuk dikembangkan.

Menurut Menteri PANRB tersebut, saat ini hasil pengembangan daerah-daerah wisata di Indonesia belum berkembang secara optimal, terutama pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prioritas. Hal ini disebabkan karena kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola pariwisata tersebut.

"Pariwisata ini menjadi bagian atau startegi bapak presiden untuk mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, ini menjadi prioritas, tetapi SDM belum mendapatkan support yang cukup," ujar Azwar Anas saat ditemui usai acara Malam Anugerah Bangga Berwisata di Indonesia 2023, ditulis Minggu (17/12/2023).

Pemerintah akan bangun “10 Bali Baru” melalui program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) untuk mendongkrak sektor pariwisata di Indonesia.

10 destinasi prioritas yang termasuk dalam 10 Bali baru di antaranya Danau Toba di Sumatera Utara, Tanjung Kelayang di Belitung, Tanjung Lesung di Banten, Kepulauan Seribu di Jakarta, Candi Borobudur di Jawa Tengah, Gunung Bromo Tengger dan Semeru di Jawa Timur.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/09/320/3120758/cpns-zH9E_large.jpg
Pengangkatan CPNS 2024 Ditunda, Ini Alasan Menpan RB 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/320/3058265/cara-beli-e-meterai-untuk-pendaftaran-cpns-2024-Vl5KWl8CiO.jpg
Cara Beli e-Meterai untuk Pendaftaran CPNS 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/19/320/2957183/update-cpns-2023-pengumuman-hasil-sanggah-hingga-20-januari-qTLCd1jspc.jpg
Update CPNS 2023, Pengumuman Hasil Sanggah hingga 20 Januari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/10/320/2952376/kemenag-umumkan-hasil-seleksi-cpns-2023-59-peserta-lulus-dari-68-formasi-SytuzZPcjF.jpg
Kemenag Umumkan Hasil Seleksi CPNS 2023, 59 Peserta Lulus dari 68 Formasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/05/320/2950046/pemerintah-buka-rekrutmen-casn-2024-dengan-2-3-juta-formasi-ada-seleksi-cpns-dan-pppk-qTIM6Z5hp9.jpg
Pemerintah Buka Rekrutmen CASN 2024 dengan 2,3 Juta Formasi, Ada Seleksi CPNS dan PPPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/320/2949125/siap-siap-seleksi-cpns-2024-utamakan-formasi-guru-dan-tenaga-kesehatan-AagbY861RH.jpg
Siap-Siap Seleksi CPNS 2024 Utamakan Formasi Guru dan Tenaga Kesehatan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement