CPNS 2024, Ada Lowongan Formasi di Sektor Pariwisata

JAKARTA - Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 akan menambahkan formasi pada sektor pariwisata sebab kurangnya SDM. Hal ini dikatakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PANRB) Azwar Anas.

Azwar mengatakan pada 2024 formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di bidang pariwisata bakal ditambah. Ini dilakukan untuk mendukung pengembangan Destinasi Pariwisata yang saat ini menjadi prioritas untuk dikembangkan.

Menurut Menteri PANRB tersebut, saat ini hasil pengembangan daerah-daerah wisata di Indonesia belum berkembang secara optimal, terutama pada Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Prioritas. Hal ini disebabkan karena kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola pariwisata tersebut.

"Pariwisata ini menjadi bagian atau startegi bapak presiden untuk mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, ini menjadi prioritas, tetapi SDM belum mendapatkan support yang cukup," ujar Azwar Anas saat ditemui usai acara Malam Anugerah Bangga Berwisata di Indonesia 2023, ditulis Minggu (17/12/2023).

Pemerintah akan bangun “10 Bali Baru” melalui program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) untuk mendongkrak sektor pariwisata di Indonesia.

10 destinasi prioritas yang termasuk dalam 10 Bali baru di antaranya Danau Toba di Sumatera Utara, Tanjung Kelayang di Belitung, Tanjung Lesung di Banten, Kepulauan Seribu di Jakarta, Candi Borobudur di Jawa Tengah, Gunung Bromo Tengger dan Semeru di Jawa Timur.