Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ganjar-Mahfud Siap Dorong Harga Pangan Murah, Sandiaga: Itu yang Kita Inginkan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |18:12 WIB
Ganjar-Mahfud Siap Dorong Harga Pangan Murah, Sandiaga: Itu yang Kita Inginkan
Menparekraf Sandiaga Uno bahas soal Program Capres-Cawapres, Ganjar-Mahfud dalam pembangunan ekonomi. (Foto: MPI)
A
A
A

 

TANGERANG SELATAN - Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan melanjutkan dan mempercepat pembangunan ekonomi agar rakyat dapat merasakan harga bahan pokok murah, mudah mencari kerja dan peningkatan kesejahteraan.

"Kita keliling untuk mendorong harga murah, kerja mudah, duit nambah, hidup berkah. Dan semua masyarakat, khususnya di Jawa Barat, Sulawesi, Sumatera menginginkan agar pembangunan ini dilanjutkan, terus ada percepatan," ujar Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Sandiaga Uno, di sela-sela kegiatan Bazaar Sembako Murah di Situ Gintung, Ciputat, Tangerang Selatan, Sabtu, 16 Desember 2023.

 BACA JUGA:

Kegiatan baaar sembako murah digelar sebagai respon kenakan harga-harga kebutuhan pokok.

Kegiatan ini dilaksanakan jajaran pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pusat dan DPC Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

 BACA JUGA:

Kedatangan Sandi disambut meriah dengan shalawat dan iringan rebana. Pada kesempatan itu, ia juga memborong sejumlah makanan dan cemilan produksi UMKM di bazar ini.

Sandi yang juga politisi PPP dalam kesempatan itu juga membahas kondisi ekonomi saat ini, termasuk masalah kenaikan harga-harga sembako seperti beras, gula, telur, dan cabai.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139388/jose_mujica-u3qs_large.jpg
Presiden Termiskin di Dunia Jose Mujica Tutup Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/320/3098073/5-berita-terpopuler-60-perusahaan-bakal-phk-karyawan-hingga-presiden-prabowo-sakit-d1LkLjhHTX.png
5 Berita Terpopuler: 60 Perusahaan Bakal PHK Karyawan hingga Presiden Prabowo Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083780/cara-cairkan-limit-gopay-paylater-ke-rekening-VCRDUvu0Xd.jpeg
Cara Cairkan Limit Gopay Paylater Ke Rekening
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/622/3071152/cara-mendapatkan-saldo-dana-gratis-rp200-000-setiap-hari-k1BhGITChd.jpg
Cara Mendapatkan Saldo DANA Gratis Rp200.000 Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/320/3061188/penggunaan-teknologi-digital-pacu-efisiensi-bisnis-8e12qC85Ar.jpg
Penggunaan Teknologi Digital Pacu Efisiensi Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/320/3059194/sosok-faisal-basri-di-mata-mentan-amran-kritis-namun-terukur-aMRUjB20c9.jpg
Sosok Faisal Basri di Mata Mentan Amran: Kritis Namun Terukur
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement