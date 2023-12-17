Ganjar-Mahfud Siap Dorong Harga Pangan Murah, Sandiaga: Itu yang Kita Inginkan

Menparekraf Sandiaga Uno bahas soal Program Capres-Cawapres, Ganjar-Mahfud dalam pembangunan ekonomi. (Foto: MPI)

TANGERANG SELATAN - Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan melanjutkan dan mempercepat pembangunan ekonomi agar rakyat dapat merasakan harga bahan pokok murah, mudah mencari kerja dan peningkatan kesejahteraan.

"Kita keliling untuk mendorong harga murah, kerja mudah, duit nambah, hidup berkah. Dan semua masyarakat, khususnya di Jawa Barat, Sulawesi, Sumatera menginginkan agar pembangunan ini dilanjutkan, terus ada percepatan," ujar Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Sandiaga Uno, di sela-sela kegiatan Bazaar Sembako Murah di Situ Gintung, Ciputat, Tangerang Selatan, Sabtu, 16 Desember 2023.

BACA JUGA:

Kegiatan baaar sembako murah digelar sebagai respon kenakan harga-harga kebutuhan pokok.

Kegiatan ini dilaksanakan jajaran pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pusat dan DPC Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

BACA JUGA:

Kedatangan Sandi disambut meriah dengan shalawat dan iringan rebana. Pada kesempatan itu, ia juga memborong sejumlah makanan dan cemilan produksi UMKM di bazar ini.

Sandi yang juga politisi PPP dalam kesempatan itu juga membahas kondisi ekonomi saat ini, termasuk masalah kenaikan harga-harga sembako seperti beras, gula, telur, dan cabai.