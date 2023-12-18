Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Produk Israel yang Laris Dijual di Indonesia

Arfiah , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |06:01 WIB
Daftar Produk Israel yang Laris Dijual di Indonesia
Produk Israel yang Laris di Indonesia. (Foto: VOA)
A
A
A

 

JAKARTA - Ada sejumlah produk yang dijual di Indonesia ternyata merupakan produk asal Israel. Akan tetapi, banyak orang yang belum mengetahui asal produk tersebut.

Produk-produk Israel yang beredar di pasaran mulai dari produk teknologi, kecantikan, perlengkapan bayi, mainan anak-anak, hingga buah jeruk.

 BACA JUGA:

Berikut lima daftar produk asal Israel yang dijual di Indonesia, di antaranya:

 

1. HP

Menurut BDS Movement, perusahaan-perusahaan merek HP menyediakan dan mengoperasikan teknologi yang digunakan oleh Israel untuk menjaga sistem apartheid, pendudukan, dan kolonialisme pemukiman di atas rakyat Palestina.

 BACA JUGA:

2. Ahava

Ahava adalah salah satu merek produk kecantikan yang dijual di sejumlah negara. Menurut catatan BDS Movement, Ahava Cosmetics memiliki situs produksi, pusat kunjungan, dan toko utama di pemukiman Israel ilegal.

Halaman:
1 2
