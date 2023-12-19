Apakah Debt Collector Boleh Menagih di Hari Libur?

JAKARTA – Apakah debt collector boleh menagih di hari libur menarik untuk diketahui. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membuat praktik penagih pinjaman online (pinjol) ke lapangan.

Pengurus Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) telah menjelaskan bahwa perusahaan pinjol yang beroperasi secara legal di Indonesia dapat menagih utang hingga 90 hari setelah jatuh tempo.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, perusahaan penyelidikan utang memiliki kuasa hukum untuk menyelesaikan kewajiban piutang. Tetapi perlu diketahui bahwa dalam melewati masa periode 90 hari, penyelenggaraan pinjol tidak langsung menganggap hutang sudah lunas.

Debt Collector adalah seseorang atau Perusahaan yang dipekerjakan untuk menagih hutang debitur.

Lalu apakah debt collector boleh menagih di hari libur? Dirangkum Okezone, Selasa (19/12/2023) untuk kartu kredit, debt collector harus mematuhi etika penagihan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP tanggal 13 April 2009 Perihal Penyelenggara Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.