HOME FINANCE HOT ISSUE

Siap Wujudkan Kedaulatan Pangan, Ganjar Bakal Gandeng Periset dari IPB

Ikhsan Permana , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |19:55 WIB
Siap Wujudkan Kedaulatan Pangan, Ganjar Bakal Gandeng Periset dari IPB
Ganjar Pranowo siap wujudkan kedaulatan pangan. (Foto: MPI)
A
A
A

BOGOR - Calon Presiden nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengatakan akan bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Hal itu bilamana dirinya terpilih menjadi Presiden.

Ganjar mengatakan IPB merupakan lembaga pendidikan yang sudah mempunyai pengalaman di sektor pertanian.

“Kalo saya enggak pak, saya siapkan pertemuan kontrak dengan IPB, itu lebih pas. Ini komitmen take and give, ini take and give. Soal selera, saya tak pernah memaksakan tapi ini konkret," tegas Ganjar dalam acara Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) bertajuk 'Food & Agriculture Summit II dan Dialog Calon Presiden RI 2024-2029: Mewujudkan Kedaulatan Agromaritim sebagai Fondasi Utama untuk Indonesia Emas 2045', di IPB International Convention Center, Bogor, Selasa (19/12/2023).

Capres berambut putih ini menjelaskan mengapa dia ingin bekerja sama dengan IPB dalam mewujudkan kedaulatan pangan ini. Apalagi, sebagai kampus IPB sudah melakukan riset dan sebagian besar dihilirisasi sendiri.

“Jadi banyak hasil penelitian dari kampus seperti yang dicontohkan IPB itu ada 35% kurang lebih hasil risetnya itu ya dihilirisasi oleh IPB sendiri. Maka terbayangkan gak kalau itu diambil alih oleh pemerintah menjadi kebijakan nasional,” jelas Ganjar.

Halaman:
1 2
