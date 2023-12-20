Advertisement
HOME FINANCE

PLN Raih Predikat Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |08:55 WIB
PLN Raih Predikat Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menerima penghargaan untuk predikat Badan Publik Informatif. (Foto: dok PLN)
A
A
A

JAKARTA - PT PLN (Persero) berhasil memperoleh penghargaan sebagai Badan Publik dengan kualifikasi 'Informatif' dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2023 yang digelar di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia, Jakarta pada Selasa (19/12).

Capaian ini makin menunjukkan bahwa transformasi perseroan di bawah kepemimpinan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo kian berbuah manis. Capaian ini pun menjadi sejarah bagi PLN yang sebelumnya memperoleh kualifikasi 'Menuju Informatif' dengan nilai yang terus meningkat dari 84,47 pada 2020, 87,24 pada 2021, 88,24 pada 2022 dan melonjak menjadi 96,73 pada 2023.

Wakil Presiden Republik Indonesia Kyai Haji Ma'ruf Amin mengapresiasi badan publik yang terus meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan keterbukaan informasi.

Wapres Ma'ruf menilai keterbukaan informasi publik adalah unsur esensial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satu penentu keberhasilan program-program Reformasi Birokrasi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penghargaan ini diharapkan mendorong seluruh penyelenggara negara dan badan publik dapat terus mengoptimalkan pemenuhan keterbukaan informasi publik. "Saya juga sampaikan selamat kepada para penerima penghargaan. Jadikan penghargaan ini pengingat untuk terus mempertahankan dan meningkatkan standar layanan informatif kepada masyarakat," katanya.

