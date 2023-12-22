Mahfud MD Bahas Integrasi Perdagangan Indonesia ke Global

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD 2024 mengatakan Perdagangan integrasi indonesia ke global. Namun diblokir dan dicurangi oleh yang terintegrasi.

Hal itu diungkap oleh Mahfud MD saat menghadiri Debat Cawapres Putaran Kedua. Mahfud menyampaikan akan melakukan perdagangan untuk mengintegrasikan sehingga memenuhi standar nasional.

BACA JUGA:

"Kami akan melakukan penguatan ekonomi sosial agar bisa tumbuh ke dalam agar barang dagangan kita bisa produktif dan diterima oleh ekonomi sosial," kata Mahfud dikutip Okezone dari tayangan YouTube iNews, Jumat (22/12/2023).