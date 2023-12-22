Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mahfud MD Sebut Korupsi Rugikan Negara Rp233,7 Triliun Sejak 2014

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |23:57 WIB
Mahfud MD Sebut Korupsi Rugikan Negara Rp233,7 Triliun Sejak 2014
Cawapres Mahfud MD bicara soal Korupsi (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut tiga Mahfud MD menyatakan data Indonesia Corruption Watch (ICW) korupsi telah merugikan negara sebanyak Rp233,7 Triliun sejak 2014.

“Yang ditemukan oleh ICW sejak tahun 2014 yang sudah inkrah korupsi itu berapa Rp233,7 triliun,” ungkap Mahfud saat debat Calon Wakil Presiden (Cawapres) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023).

Sebelumnya, Mahfud menjawab pertanyaan dari salah satu cawapres terkait target pertumbuhan ekonomi. Mahfud pun menegaskan bahwa ekonomi akan tumbuh jika tidak ada korupsi.

Mahfud pun mengatakan dia dengan Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 7%. “Kami Ganjar Mahfud itu menargetkan pertumbuhan ekonomi kita itu 7%, itu hitungannya mudah,” tuturnya.

Lebih lanjut, Mahfud yang kapasitasnya sebagai Menko Polhukam telah berhasil menyelamatkan uang hasil korupsi Rp677 Triliun.

Telusuri berita finance lainnya
