Daftar Lengkap 21 Program Unggulan Ganjar-Mahfud untuk Indonesia

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut tiga Mahfud MD mengungkapkan 21 program unggulan yang diusung oleh dirinya dan Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo.

"Kami Ganjar-Mahfud ingin memastikan untuk menyelenggarakan negara yang bersih melalui penegakan hukum tanpa pandang bulu. Ganjar-Mahfud menyiapkan 21 program unggulan senilai Rp2.500 triliun selama 5 tahun," ujar Mahfud dalam pidato penutupnya di Debat Cawapres di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023).

BACA JUGA: Mahfud MD Ungkap 21 Program Unggulan dari Utamakan Kemakmuran hingga Kesejahteraan Rakyat

Adapun daftar 21 program unggulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. 17 juta lapangan pekerjaan

2. 1 Desa, 1 Faskes, 1 Nakes

3. Satu kader Posyandu

4. 10 juta hunian semudah punya motor

5. Sekolah dapat gaji, lulus pasti kerja