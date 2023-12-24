11 Fakta Pemilik Tol MBZ dan Jagorawi hingga Sejarahnya

JAKARTA - Jalan Tol memiliki komponen yang penting dalam mendorong transformasi ekonomi ke sektor manufaktur dan jasa. Jalan Tol juga memiliki manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat untuk masa depan bangsa Indonesia agar terus melahirkan konektivitas Tol baru yang terhubung satu dengan lainnya antar wilayah Indonesia.

Jalan Tol Jagorawi dengan total 59 km ini, menghubungkan antara Jakarta, Cibubur, Citeureup, Bogor, serta Ciawi memiliki beragam manfaat untuk masyarakat.

Selanjutnya, Jalan Layang MBZ dibangun untuk memisahkan pergerakan komuter jarak pendek Jakarta-Bekasi-Cikarang (lajur kolektor/eksisting) dengan pergerakan jarak jauh tujuan Cirebon, Bandung, Semarang, dan Surabaya (lajur ekspres/layang), khususnya golongan I non-bus dengan kecepatan maksimal berkendara adalah 80 km/jam.

Dirangkum Okezone, Minggu (24/12/2023) Berikut Fakta Pemilik Tol MBZ dan Jagorawi

1. Jalan Tol layang MBZ dimiliki oleh putra mahkota Abu Dhabi

Berpindah tangannya jalan tol layang Cikampek atau Jakarta Cikampek II Elevated kepada Uni Emirat Arab (UEA) muncul setelah jalan tol layang terpanjang di Indonesia tersebut berganti nama menjadi Sheikh Mohamed Bin Zayed (MBZ) yang merupakan putra mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed Bin Zayed.

2. Sebagai Bentuk Penghormatan

Bergantinya nama Jalan Layang ini sebagai penghormatan bagi Uni Emirat Arab (UEA) yang telah menjalin hubungan diplomatik selama 45 tahun dengan Indonesia.

3. JJC mengelola Jalan Tol MBZ

PT Jasa Marga (Persero) Tbk menjual 40% saham anak usaha PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) yakni PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC) yang mengelola Jalan Tol Layang MBZ ke PT Margautama Nusantara (MUN) pada Desember 2022 lalu.

4. Menggunakan Teknologi Sosrobahu

Pembangunan Jalan Layang MBZ menggunakan Teknologi Sosrobahu yang merupakan hasil karya anak bangsa Bernama Tjokorda Raka Sukawati. Teknologi ini merupakan suatu teknologi yang sangat diperlukan dalam mengatasi kesulitan membangun konstruksi jalan yang sudah beroperasi dan padat volume kendaraan seperti halnya di jalan tol Jakarta-Cikampek eksisting.

5. Fitur Keselamatan Tol MBZ

Jalan Tol Layang ini dilengkapi fitur keselamatan berupa emergency U-turn di 8 titik lokasi (khusus untuk kondisi darurat), 100 lebih CCTV pemantau secara langsung, dan akan dilengkapi dengan fitur lainnya untuk keselamatan seperti Emergency Exit Ramp di 2 lokasi, hingga Emergency Parking Bay di 4 titik lokasi.

6. Pemilik Jalan Tol Jagorawi

Pemilik Jalan Tol Jagorawi Ternyata adalah perusahaan BUMN yakni PT Jasa Marga Persero. Pembangunan Jalan Tol yang dimulai tahun 1975 ini, dilakukan oleh pemerintah dengan dana dari anggaran pemerintah dan pinjaman luar negeri yang diserahkan kepada PT. Jasa Marga (persero) Tbk. sebagai penyertaan modal.