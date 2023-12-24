Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Program SMKN Jateng Terbukti Entaskan Kemiskinan, Ganjar Komitmen Terapkan di Seluruh Indonesia

Arfiah , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |13:43 WIB
Program SMKN Jateng Terbukti Entaskan Kemiskinan, Ganjar Komitmen Terapkan di Seluruh Indonesia
Ganjar Pranowo bicara soal Programnya di Solo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Capres nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo, menyatakan komitmennya untuk melanjutkan keberhasilan program SMKN Jateng sebagai upaya konkret mengentaskan kemiskinan ke seluruh daerah se-Indonesia.

Program sekolah gratis yang digagas Ganjar saat menjabat Gubernur Jawa Tengah dua periode itu, terbukti mampu mempercepat penurunan kemiskinan secara sistematis.

Hal itu diungkapkan Ganjar, saat hendak menginap di rumah Bagus, seorang lulusan SMKN Jateng angkatan pertama yang terletak di RT 06 RW 14 Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Solo.

"Kalau kita bawa betul-betul program ini dengan kawalan yang kuat insya Allah akan lebih mempercepat penurunan kemiskinan secara sistematis," ujar Ganjar dikutip, Minggu (24/12/2023).

Adapun program SMKN Jateng merupakan sekolah gratis yang didirikan Ganjar pada 2014 dengan target anak dari kalangan keluarga kurang mampu.

1 2 3
