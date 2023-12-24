Program SMKN Jateng Terbukti Entaskan Kemiskinan, Ganjar Komitmen Terapkan di Seluruh Indonesia

JAKARTA - Capres nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo, menyatakan komitmennya untuk melanjutkan keberhasilan program SMKN Jateng sebagai upaya konkret mengentaskan kemiskinan ke seluruh daerah se-Indonesia.

Program sekolah gratis yang digagas Ganjar saat menjabat Gubernur Jawa Tengah dua periode itu, terbukti mampu mempercepat penurunan kemiskinan secara sistematis.

BACA JUGA: Ganjar Dinilai Sebagai Calon Pemimpin Peduli Penyandang Disabilitas

Hal itu diungkapkan Ganjar, saat hendak menginap di rumah Bagus, seorang lulusan SMKN Jateng angkatan pertama yang terletak di RT 06 RW 14 Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Solo.

"Kalau kita bawa betul-betul program ini dengan kawalan yang kuat insya Allah akan lebih mempercepat penurunan kemiskinan secara sistematis," ujar Ganjar dikutip, Minggu (24/12/2023).

Adapun program SMKN Jateng merupakan sekolah gratis yang didirikan Ganjar pada 2014 dengan target anak dari kalangan keluarga kurang mampu.