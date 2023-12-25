Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pasca-Ledakan di ITSS, DPR Minta Audit Semua Smelter China di Indonesia

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |08:39 WIB
JAKARTA - DPR meminta pemerintah mengaudit semua smelter China di Indonesia. Hal ini menyusul terjadinya ledakan hebat di smelter PT. Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), kemarin.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Pemerintah menghentikan sementara (moratorium) semua operasional smelter perusahaan asal China di Indonesia. Mulyanto mendesak Pemerintah untuk mengaudit semua smelter tersebut secara ketat karena sering terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban jiwa. Audit harus dilakukan secara profesional, objektif dan menyeluruh terhadap aspek keamanan dan keselamatan kerja. Jangan sampai karena ada pertimbangan politik, Pemerintah mengabaikan aspek keamanan dan keselamatan kerja di perusahaan-perusahaan itu.

"Sudah menjadi rahasia umum kalau sebagian besar alat kerja di smelter-smelter milik China diimpor dari China juga. Bahkan sampai komponen terkecil seperti baut dan mur. Marena itu kita perlu tahu kualitas barang yang selama ini dipakai untuk menunjang operasional smelter. Jangan-jangan barang dan suku cadang yang dipakai tidak memenuhi syarat yang ditentukan," tegas Mulyanto dikutip Senin (25/12/2023).

Mulyanto mengaku sangat prihatin kecelakaan kerja terjadi lagi di smelter perusahaan China. Kali ini menyebabkan paling sedikit 35 orang korban, dimana sebanyak 13 orang meninggal dunia. Padahal beberapa waktu sebelumnya juga telah terjadi kecelakaan kerja di smelter PT. GNI yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia.

Halaman:
1 2
