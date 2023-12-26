Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pemilu Semakin Dekat! ASN Wajib Jaga Netralitas

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Selasa, 26 Desember 2023 |08:02 WIB
Pemilu Semakin Dekat! ASN Wajib Jaga Netralitas
PNS diminta jaga netralitas jelang pemilu. (Foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu), pemerintah kembali imbau Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk wajib menjaga sikap netralitas. ASN juga dilarang gemborkan pilihan mereka di sosial media (sosmed).

“Netralitas memiliki prinsip tidak berpihak, bebas dari pengaruh, dan imparsial. Jika ASN tidak netral, pelayanan publik dapat terhambat dan kinerja ASN menjadi tidak profesional. Ketidaknetralan ASN akan merugikan negara, pemerintah, dan masyarakat," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas.

 BACA JUGA:

Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 20/2023 tentang ASN yang menyatakan, dalam hal ini berarti tidak berpihak kepada siapapun atau kepentingan apapun, termasuk kepentingan politik. Hanya boleh berpihak pada kepentingan bangsa dan negara.

Dengan itu, pemerintah mengimbau dengan tegas agar ASN berhati-hati dalam menggunakan media sosial, utamanya pada saat kampanye pemilu.

 BACA JUGA:

ASN juga dilarang keras melakukan kampanye atau sosialisasi di media sosial seperti posting, membagikan tautan, komentar, atau bahkan sekedar memberikan suka pada suatu postingan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KemenpanRB ASN pilih pemilu PNS
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174898/pns-Dm4I_large.png
Sistem Single Salary PNS Bakal Diterapkan, Pensiunan Dapat 75 Persen dari Gaji dan Tunjangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/320/3174572/asn-wUQE_large.jpeg
Bocoran Kenaikan Gaji ASN Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/320/3174539/purbaya-A8CZ_large.jpg
Kenaikan Gaji ASN 2025, Ini Kata Purbaya hingga Qodari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172483/asn_jakarta-j8xg_large.jpg
Gaji ASN 2025 Jadi Naik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171935/pns-UvyJ_large.jpeg
PNS yang Mengundurkan Diri Apakah Dapat Uang Pensiun?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/622/3171643/pns-upH6_large.jpeg
Gaji ASN, TNI, Polri hingga Pejabat Negara Naik, Ini Besaran dan Jadwal Cairnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement