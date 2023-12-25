Luhut Sebut Pemilu 2024 Lebih Baik dari Pemilu 2019

Pemilu tahun depan lebih baik dari pada 2019 (Foto: MPI)

JAKARTA - Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai pemilihan umum (Pemilu) 2024 akan berjalan dengan lebih baik dibandingkan pemilu pada 2019.

Keyakinan tersebut menurut Luhut lantaran Indonesia bukan pertama kalinya melewati momen pesta demokrasi ini, melainkan sudah banyak sekali.

"Kita sudah beberapa kali menghadapi pemiilu ya. Saya lihat pemilu kali ini lebih bagus dari yang lalu lalu, ya kalau ada kekurangan di sana sini kan tidak mungkin sempurna juga lah ya," kata Luhut dikutip dari video pribadinya yang diunggah di akun @luhut.pandjaitan, Senin (25/12/2023).

Luhut mengungkapkan bahwa dirinya gembira dengan momen pemilu kali ini. Ia juga mengajak masyarakat untuk membuat suasan pemilu 2024 ini sejuk tanpa ada rasa kebencian dari pihak manapun.

Sehingga kata Luhut, ini akan membuat Indonesia semakin tambah dewasa. Adapun dia menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menyiapkan serah terima jabatan Presiden dengan sebaik-baiknya.

"Beliau sampaikan saya nanti kalau sudah ada presiden terpilih saya akan kenalkan kepada tokoh yang saya kenal seperti MBS, MBZ supaya ya jangan hilang waktu hanya untuk membangun hubungan-hubungan personal itu," katanya.