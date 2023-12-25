Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Luhut Sebut Pemilu 2024 Lebih Baik dari Pemilu 2019

Heri Purnomo , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |16:25 WIB
Luhut Sebut Pemilu 2024 Lebih Baik dari Pemilu 2019
Pemilu tahun depan lebih baik dari pada 2019 (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai pemilihan umum (Pemilu) 2024 akan berjalan dengan lebih baik dibandingkan pemilu pada 2019.

Keyakinan tersebut menurut Luhut lantaran Indonesia bukan pertama kalinya melewati momen pesta demokrasi ini, melainkan sudah banyak sekali.

"Kita sudah beberapa kali menghadapi pemiilu ya. Saya lihat pemilu kali ini lebih bagus dari yang lalu lalu, ya kalau ada kekurangan di sana sini kan tidak mungkin sempurna juga lah ya," kata Luhut dikutip dari video pribadinya yang diunggah di akun @luhut.pandjaitan, Senin (25/12/2023).

Luhut mengungkapkan bahwa dirinya gembira dengan momen pemilu kali ini. Ia juga mengajak masyarakat untuk membuat suasan pemilu 2024 ini sejuk tanpa ada rasa kebencian dari pihak manapun.

Sehingga kata Luhut, ini akan membuat Indonesia semakin tambah dewasa. Adapun dia menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menyiapkan serah terima jabatan Presiden dengan sebaik-baiknya.

"Beliau sampaikan saya nanti kalau sudah ada presiden terpilih saya akan kenalkan kepada tokoh yang saya kenal seperti MBS, MBZ supaya ya jangan hilang waktu hanya untuk membangun hubungan-hubungan personal itu," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/455/3090356/harta-kekayaan-krisdayanti-yang-kalah-di-pilkada-2024-lJ8EjjyGdZ.jpg
Harta Kekayaan Krisdayanti yang Kalah di Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/320/3051754/jokowi-minta-maaf-baru-naikkan-tunjangan-anggota-kpu-50-RdjGZO8fvo.jpg
Jokowi Minta Maaf Baru Naikkan Tunjangan Anggota KPU 50%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/320/3048265/sri-mulyani-singgung-anggaran-pemilu-sudah-dipakai-rp29-8-triliun-ini-rinciannya-3lxhnCRsSg.jpg
Sri Mulyani Singgung Anggaran Pemilu Sudah Dipakai Rp29,8 Triliun, Ini Rinciannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/320/3030388/syarat-dan-cara-jadi-anggota-kpu-bmxgFRVtks.jpg
Syarat dan Cara Jadi Anggota KPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/12/320/2995128/prabowo-jawab-siapa-calon-menteri-keuangan-di-kabinetnya-rJv2LZO5fs.jpg
Prabowo Jawab Siapa Calon Menteri Keuangan di Kabinetnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/320/2991702/transisi-politik-pengaruhi-minat-investor-saham-CCNSIWEfNA.jpg
Transisi Politik Pengaruhi Minat Investor Saham
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement