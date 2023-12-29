Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Daftar Kpop yang Mendukung Produk Israel

Rasbina Br Tarigan , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |06:41 WIB
Ini Daftar Kpop yang Mendukung Produk Israel
Produk Israel Didukung Israel (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Daftar Kpop yang mendukung produk Israel. Salah satunya adalah idol yang sangat terkenal di Indonesia. Kini sedang ramai di media social mengenai produk-produk asal israel yang dipromosikan para artis Korea Selatan.

Hal tersebut kini menjadi perseteruan para penggemar Kpop karena mereka menyuarakan aksi boikot terhadap produk Israel.

Seperti yang diketahui, banyak produk dan merek yang mendukung genosida Israel terhadap Palestina. BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) Movement merilis daftar-daftar yang telah diboikot. Salah satunya Starbuck, McDonalds, PUMA, dan lainnya.

Belakangan ini, para Kpop sengaja memamerkan produk tersebut hingga menimbulkan banyak kecurigaan. Dan isu itu menimbulkan dugaan kepada idol Kpop yang dibayar untuk mempromosikannya karena Perusahaan mengalami penurunan pemasukan akibat aksi boikot produk Israel.

Berikut 8 idol Kpop yang mendukung produk Israel.

1. Choi Siwon Super Junior

Choi Siwon adalah anggota Super Junior yang dikenal artis Korea Selatan yang sering mengunjungi Indonesia. Siwon juga disebut dengan artis yang melokal di Indonesia.

Tetapi, Siwon terlihat mempromosikan brand pro-Israel yang mengunggah foto minuman dengan logo Starbucks.

