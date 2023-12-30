5 Fakta Ledakan Tungku Smelter ITSS di Morowali

JAKARTA - Pabrik nikel milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Kawasan Industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah meledak, Minggu 24 Desember 2024.

Dalam menyikapi hal ini, manajemen IMIP membentuk tim penanganan dampak kecelakaan ini. Selain itu, manajemen IMIP juga akan menanggung semua biaya perawatan korban sampai pasca kecelakaan baik dari segi kenyamanan emosional keluarga korban dan juga melakukan analisis kecelakaan.

Berikut Okezone telah merangkum 5 fakta mengenai ledakan smelter ITSS di Morowali, Sabtu (30/12/2023).

1. Jumlah Korban Ledakan

Jumlah korban meninggal dalam ledakan ini adalah 13 orang, yang terdiri dari 4 pekerja Tiongkok dan 9 pekerja Indonesia. Sedangkan untuk korban luka-luka terdapat sebanyak 46 orang.

Sebanyak 29 korban dirujuk ke RSUD Morowali dan 12 orang lainnya sedang dilakukan observasi oleh Klinik IMIP serta 5 orang korban luka dilakukan rawat jalan.

2. Penyebab Ledakan

Diketahui peristiwa ledakan ini terjadi pada Minggu, 24 Desember 2023 pada pukul 06.15 WITA. Hal ini disebabkan oleh tungku feronikel No. 41 yang ditutup karena pemeliharaan dan masih dalam proses perbaikan.

Namun, terdapat sisa slag yang ke luar dari tunggu dan bersentuhan dengan barang yang mudah terbakar sehingga memicu adanya kecelakaan.

“Dinding tungku lalu runtuh dan sisa besi terak mengalir keluar dan menyebabkan kebakaran. Akibatnya, pekerja yang berada di lokasi mengalami luka-luka,” jelas Midea Relations Head PT IMIP, Desy Kurniawan.

3. Sikap Pemerintah

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengirim tim penanganan kecelakaan ke Morowali untuk menangani kecelakaan ini.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif menyatakan, pihaknya akan proaktif dalam melakukan koordinasi dengan PT ITSS dan pihak terkait sebagai upaya cepat penanganan kecelakaan kerja.

“Kami mendapat laporan bahwa pasca-kecelakaan ini, para korban ditangani dengan baik. Kami juga berharap agar perusahaan dapat kooperatif dengan tim investigasi kecelakaan kerja yang diturunkan ke lokasi. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi,” jelas Febri dalam keterangan tertulis, Senin (25/12/2023).